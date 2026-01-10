車のバッテリー上がりやパンクなどでJAFの救援を依頼した場合、非会員の場合は2万円ほどの費用がかかります。JAF会員であればこの費用は原則無料になるものの、年会費がもったいないと考える人もいるのではないでしょうか。 しかし、JAFは飲食店や小売店、娯楽施設などで使える会員向けの優待制度を用意しています。そのため、JAFの会員になれば、年会費以上の優待を得ながら、万一のトラブルの際はロードサ}