千葉雄大「初めてテレビで披露したかも…？」 小さなスゴ技にバイキング小峠も大爆笑

本日1月10日（土）、『楽しく学ぶ！世界動画ニュース』の特別編『元気が出る！笑える動画大賞2026』が2時間半にわたって放送。

スタジオゲストには『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』に出演中の俳優・千葉雄大を迎える。

爆笑ポンコツ動画、国宝級のスゴ技動画、激カワなアニマル＆キッズ動画など、世界のおもしろ動画が130連発。

「やっちゃった…おマヌケハプニング部門」と題したブロックでは、2人がかりで畑から大根を抜こうとした男性たちの映像が登場する。

なんとか引っこ抜いたものの、勢い余ってプロレス技をかけたみたいな体勢になってしまい…。いったい何がどうなったのか？

「見たことない世界 天才アイデア動画」では、インドで流行っているという“フェイク系ホラー動画”が到着。

暗い夜道に浮かぶ2つのライト。車が近づいてきたのかと思いきや、これがまさかのフェイクだった。このドッキリアイデアに、MC・小峠英二（バイきんぐ）は「これはおもしろい」と感心しきり。

「思わず笑顔に！スゴ技チャレンジ」では、オートバイに乗りながらまるでフリスビーのように新聞を投げて配るインドの新聞配達の達人動画が登場。百発百中のテクニックに、スタジオは「カッコよ！」とどよめく。

ドイツからは、投げた石を水面で跳ねさせる“水切り”の達人の映像が到着。まさに“レベル100”ともいうべき神ショットに、一同「うわー！すげえ」と大興奮する。

そんなスゴ技動画にちなんで、千葉が自身のスゴ技を披露することに。それは身体のある部分の骨を鳴らすことができるという地味な特技で、見せてもらった小峠は大爆笑。

「初めてテレビで披露したかも…？」と千葉自身も苦笑してしまった、小さなスゴ技とはいったいどんなものなのか？