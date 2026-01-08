『かんざし屋wargo』から、薔薇を纏うアンティークかんざし「紅蓮薔薇一本簪」２種が発売されます。高貴に咲き誇る薔薇と、鋭く気高い武器。本商品は、相反する二つのモチーフが融合した、アンティーク調簪です。重厚な歴史の系譜を感じさせるデザインは、ひとつひとつが職人による手作り。真鍮軸から生まれる独特の風合いは、唯一無二の存在感を放ちます。紅蓮薔薇一本簪 - アックス紅蓮薔薇一本簪 - ソード丈夫な真鍮軸は、長い