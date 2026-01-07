2025年12月29日、女子プロレス団体「スターダム」の両国国技館大会における“再デビュー戦”で、本格的にプロレスラーとして始動したフワちゃん。昨年8月、タレントのやす子に対するX上での不適切投稿が問題視され、芸能界を追われた彼女が「夢を叶えたい」との思いから、再起の場としたのが「プロレス」だった。「再デビュー戦で、スターダムでの師匠である葉月とのシングルマッチに臨んだフワちゃんは、持ち前の身体能力の高さ