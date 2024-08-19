フワちゃんの不適切投稿めぐる騒動
『フワちゃんの不適切投稿めぐる騒動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年8月25日
2025年8月4日
2025年2月6日
2025年1月2日
2024年10月21日
2024年10月9日
2024年9月12日
2024年9月11日
2024年9月6日
2024年9月5日
2024年9月2日
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フワちゃん騒動1カ月…「有吉の夏休み」で人気アイドルが「巻き添え」か
特番「有吉の夏休み」の出演部分のカットに、制作会社関係者が言及
Smart FLASH
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フワちゃん騒動の発端は「Aマッソ加納」報道 X上で多くの非難
Aマッソの加納の発言がきっかけで、文章を作成したとの報道が
Smart FLASH
2024年8月23日
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謝罪しても安心はNG？フワちゃんがやす子を再び「傷つける」可能性を指摘
フワちゃんには、自分が悪いのに相手を「悪者っぽくする」性質があると筆者
週刊女性PRIME
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打ち切りがしやすく？フワちゃんの暴言騒動で放送局に新ルールか
ニッポン放送は出演者に誓約書の提出を求めるようになったようだと放送作家
週刊女性PRIME
2024年8月20日
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NEXTフワちゃん候補に意外な「ギャルモデル」の名前…求められる人物像
候補として芸能ライターはあのややす子、ギャルモデル・ゆめぽてに言及
週刊女性PRIME
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活動休止中のフワちゃん「行列のできる相談所」サイトトップ画像から姿消す
芸能活動休止中のフワちゃんらが並んでいた写真が番組ロゴに変更
スポニチアネックス