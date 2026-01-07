年の瀬の恒例番組『NHK紅白歌合戦』（以下『紅白』）。毎年、出演者や内容が大きな注目を集めるが、有吉弘行、綾瀬はるか、今田美桜が司会を務めた今年、業界での評判はどうだったのか。「2024年は視聴率が歴代ワースト2位を記録しましたが、今回はV字回復で、上昇しました。とはいえ、もろ手をあげて喜べる状況でもありません。『サプライズが少なかった』との声もあり、嵐、SnowManをキャステイングできなかった段階で、高視聴