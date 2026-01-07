勤務していた埼玉県所沢市の公立小で、着替え中の女児8人をスマートフォンで盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反の罪に問われた元教諭斉藤維人被告（48）に、さいたま地裁川越支部は7日、拘禁刑1年2月、うち拘禁刑6月を保護観察付き執行猶予2年（求刑拘禁刑1年6月）とする判決を言い渡した。片岡理知裁判官は「信頼を寄せていた教諭による犯行で、被害児童に及ぼした害悪は大きい」と指摘。計画性、常習性があると認定した