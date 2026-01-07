中国から日本に向かう航空便の需要は急減した半面、韓国行き航空券の予約は急増したことが分かった。4日、中国メディアの第一財経は中国旅行プラットホームと航空データ分析を引用し「今年の新年（元旦）連休期間、日本行き航空便の需要は前年比40．5％減少したが、韓国と東南アジア地域への旅行は大きく増えた」と報じた。中国航空データ分析会社の航班管家の集計によると、今年の連休期間（1月1〜3日）の中国民航旅客輸送量は約5