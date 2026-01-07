アメリカのトランプ大統領が領有に意欲を示しているデンマーク自治領のグリーンランドについて、ホワイトハウスは、アメリカ軍の活用が「選択肢のひとつ」だとする声明を発表しました。ホワイトハウスのレビット報道官は6日、声明を発表し、「トランプ大統領はグリーンランドの領有がアメリカの国家安全保障上の優先事項であり、北極圏での敵対勢力の抑止に不可欠であることを明確に表明している」と指摘しました。そのうえで、「