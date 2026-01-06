箱根駅伝で３連覇を飾った青学大の徳澄遼仁マネジャー（４年生）が６日、Ｘを更新。「主治医だった林先生へ」と思いをつづった。徳澄マネジャーは「６年前、先天性ＱＴ延長症候群と診断いただいた徳澄遼仁です。絶望の淵に立たされていた私に寄り添ってくれた先生の優しさには本当に感謝しかありません」と投稿。献身的にチームを支え「おかげさまで元気に大学時代をすごし、無事目標の箱根駅伝で優勝できました」と報告した。