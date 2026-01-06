新年のこの時期、雑煮など「餅」を食べる機会が増えるかと思います。そこで気をつけなければならないのが、餅を喉に詰まらせること。東京消防庁によりますと、過去5年間で餅などを喉に詰まらせて救急搬送された人は338人、そのうち65歳以上の高齢者が9割を超えています。石川県内でもこの年末年始に60代から90代の男女7人が救急搬送されました。街の人からは「何となく水分と一緒に（食べている）」「（もし子供が詰まらせたら）不