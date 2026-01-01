ニューストップ > 国内ニュース > もしもお餅が喉に詰まったら…救急隊員が来るまでにできること 雑煮 119番 正月 時事ニュース RSK山陽放送 もしもお餅が喉に詰まったら…救急隊員が来るまでにできること 2026年1月1日 9時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 周囲の人が餅を喉に詰まらせた場合の対処法を、医師が解説している 救急車が来るまでに、周囲の人が「空白の数分」を埋める必要があるという 対策として「119番通報」「咳を続けさせる」「背部叩打法」などを紹介した 記事を読む おすすめ記事 元なでしこ・山崎円美さん「戸籍上の性別を変更」して結婚を発表 勇気振り絞り告白「引退できた理由…」 2026年1月1日 2時7分 本郷奏多、一般女性と結婚を報告「お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」 2026年1月1日 0時3分 IZAM＆吉岡美穂が離婚「別々の未来に向けて歩き始める」 結婚20年目で決断【報告全文】 2026年1月1日 0時1分 矢沢洋子 紅白出演の父・矢沢永吉「かっこよすぎ」も…出演17分後には自宅の驚くべき行動明かす 2026年1月1日 5時30分 【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”最後まで出ず…ネットで憶測広がる「NHKから怒られた？」 2025年12月31日 23時50分