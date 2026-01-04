年始になると、「お餅問題」が話題になるのではないでしょうか。実家や義実家から切り餅をたくさんもらい、ありがたい反面、「これ、食べきれる？」と戸惑った経験があるママもいるかもしれません。今回の投稿は、お餅に関する素朴な疑問です。『みんなは切り餅30個もらったら消費できる？』この問いかけに、ママたちからはさまざまな声が寄せられました。「余裕！」お餅好き家族の圧倒的消費力まず目立ったのは、「30個なんてあっ