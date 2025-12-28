熊本のお屠蘇といえば「赤酒」 ●熊本の年始を彩る伝統の御國酒「赤酒」。肥後細川藩の時代から愛され続ける味わいをレポートします。 正月におせちや雑煮と並んでいただく「お屠蘇」。その歴史は古く、平安時代に中国から伝わり、江戸時代には庶民にまで広まったといわれています。一年の始まりに邪気を払い、心身を清めて無病長寿を願う、日本らしい新年の風習です。 多くの地域では清酒で作るお屠蘇が一般的です