ロイズコンフェクトは1月7日、スプーンですくって食べる生チョコレート「生チョコレート プレシャス」をはじめ、バレンタインやイタリアンフェア限定の生チョコレートを発売する。いずれもロイズ直営店およびロイズ通信販売で、期間･数量限定での展開となる。〈スプーンですくって楽しむ、贅沢2層仕立ての新作生チョコ〉「生チョコレート プレシャス」は、チョコレートで作った器の中に、2層の生チョコレートを重ねた特別仕様。“