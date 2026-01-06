【ロイズ】スプーンですくって食べる生チョコを発売、バレンタイン向け限定商品をラインアップ

ロイズコンフェクトは1月7日、スプーンですくって食べる生チョコレート「生チョコレート プレシャス」をはじめ、バレンタインやイタリアンフェア限定の生チョコレートを発売する。いずれもロイズ直営店およびロイズ通信販売で、期間･数量限定での展開となる。

〈スプーンですくって楽しむ、贅沢2層仕立ての新作生チョコ〉

「生チョコレート プレシャス」は、チョコレートで作った器の中に、2層の生チョコレートを重ねた特別仕様。“恋人たちのキュヴェ”と名付けられたシャンパンと、バレンタインデー発祥の地から届く赤ワイン――それぞれ物語性のある洋酒が香るガナッシュを重ね、香り高く奥行きのある味わいに仕上げた。濃厚ながら後味はすっきりとしており、やわらかな2層を一緒にスプーンですくって楽しめる。

生チョコレート[プレシャス]

チョコレートの器には、希少なクリオロ系カカオを使用したスイートタイプのチョコレートを採用。生チョコレートを食べ終えた後は、そのまま食べるのはもちろん、ホットミルクに溶かしてチョコレートドリンクとして味わうこともできる。価格は税込3,996円。

チョコの器はホットミルクに溶かしてチョコレートドリンクにも

〈バレンタイン限定･個性派フレーバーも同時登場〉

そのほか、バレンタインシーズンに向けた多彩な生チョコレートもラインアップする。

◆生チョコレート ティラミス

イタリア生まれのデザート「ティラミス」をイメージした2層仕立ての生チョコレート。マスカルポーネチーズパウダー入りのホワイトチョコレートガナッシュと、コーヒー&コーヒーリキュール入りガナッシュを重ねた。甘さとほろ苦さが調和した、奥深い味わいが楽しめる。20粒入り、税込1,215円。

生チョコレート[ティラミス]

◆生チョコレート ウイスキーの肴(あて)

ウイスキーとの相性を追求して開発された、お酒不使用の生チョコレート。ビター感を効かせ、さまざまなウイスキーの個性を引き立てる味わいに仕上げた。本商品にウイスキーは含まれていない。20粒入り、税込1,215円。

生チョコレート[ウイスキーの肴(あて)]

◆生チョコレート オーレ(ウインターパッケージ)

ロイズを代表する定番商品「生チョコレート オーレ」を、雪の結晶を描いた冬限定パッケージで展開。ミルクチョコレートに北海道産生クリームと洋酒を合わせた、まろやかでやさしい味わいが特徴。20粒入り、税込1,215円。

生チョコレート[オーレ](ウインターパッケージ)

◆生チョコレート ロイズ ファームトゥーバー

自社農園産のカカオ豆を使用した、フルーティな風味が特徴の生チョコレート。お酒を使わず、やさしい甘さとすっきりとした後味に仕上げた。通常はロイズタウン工場直売店限定の商品だが、今回は直営店と通販で期間･数量限定販売となる。20粒入り、税込1,215円。

生チョコレート[ロイズ ファームトゥーバー]