水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、司法解剖の結果、女性は襲われた後に短時間で死亡したとみられることがわかりました。【映像】現場付近の様子先月31日、水戸市のアパートの一室で、ネイリストの小松本遥さん（31）が、首を刃物で刺され頭を鈍器のようなもので殴られるなどして殺害されました。警察によりますと、小松本さんは妊娠していて、体には腹を守るためについたとみられる傷などが数十カ所あ