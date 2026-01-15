ÀèÆü¡¢µÙÆü¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ÇÌÜ·â¤·¤¿´í¸±¤Ê¸÷·Ê¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ç¾³°²ÊÀìÌç°å¡¢¤³¤¦¡Ê@FPkinmui¡ËÀèÀ¸¡£¡ÚÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¿¶Á¡Û¶¦´¶¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¶Ã¤­¤Î¼ÂÂÎ¸³²áµî¤Î¥·¥ç¥Ã¥­¥ó¥°¤Ê»ö¸Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢130Ëü°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢2Ëü°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Ç¾³°²Ê°å¤¬·Ù¾â¡ÖÂç¿Í¤â¿©¤ÙÊâ¤­¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡×¡ÖµÙÆü¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ÇÌ¤½¢³Ø»ù¤é¤·¤­¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬³ä¤ê¤Ð¤·¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¤Þ¤ÞÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´í¸±¤¹¤®¤ë