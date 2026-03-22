大阪市東淀川区のマンションで男性の遺体が見つかった事件で、亡くなったのはこの部屋に住む８５歳の男性であることが分かりました。 今月１８日、大阪市東淀川区のマンションの７階の部屋で刺し傷がある高齢男性の遺体が見つかった事件で、警察は亡くなったのはこの部屋に１人で住む橋本悠二さん（８５）と発表しました。 橋本さんは先月２０日を最後に連絡が取れなくなっていて、司法解剖の結果、先月下旬ごろに死亡し、