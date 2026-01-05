小川晶前市長の辞職に伴う群馬県前橋市長選が2026年1月5日、告示された（12日投開票）。出直し選に臨んだ小川氏は第一声で、辞職の原因となった不祥事について改めて謝罪し、市長選への意気込みを語った。会場となった選挙事務所には40人超が訪れ、小川氏の演説や選挙カーの出発時には大きな拍手が起こった。支援者の1人は取材に、「信じられないような失敗をしましたけれど、本人も心から反省している様子はみんなわかっている」