鳩山由紀夫元首相が４日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。米国によるベネズエラへの軍事攻撃を「許されるわけはない」と非難し、高市早苗首相に対して「トランプを制止すべし」と呼び掛けた。 【写真】高市内閣の顔触れ 鳩山氏は3日に更新したＸで「ウクライナ戦争が未だ終焉せず、ガザでは雪混じりの雨で子どもたちは凍死と餓死と爆死に晒されている中、トランプ大統領はベネズエラの首都カラカスを軍事攻撃し