札幌・中央警察署は2026年1月3日午前6時20分ごろ、酒気帯び運転の疑いで、札幌市西区に住む会社員の男（36）を現行犯逮捕しました。男は1月3日午前5時30分ごろ、酒気を帯びた状態で、札幌市中央区南8条西6丁目付近の道路で、普通貨物自動車を運転した疑いがもたれています。警察によりますと、交通機動隊が無灯火で走行する男の車を発見し、職務質問したところ、基準値以上のアルコールが検出されたということです。男が酒を