埼玉県秩父市で、積雪により県道が通行止めとなった影響で、神社を訪れていたおよそ130人の参拝客らが帰宅できず境内の施設で一夜を過ごしました。【映像】神社周辺の様子（上空からの映像）秩父県土整備事務所によりますと、秩父市内をとおる県道で、きのう、雪が積もって路面が凍結したことでスリップ事故が多発しました。県は、きのう午後7時半ごろから二瀬ダム付近と三峯神社の駐車場の間を通行止めにしました。これによ