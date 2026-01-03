第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2、3日に行われた。沿道で群衆に紛れて観戦していた大物女子アスリートに、ファンから反響が寄せられている。新春の箱根路に舞い降りたのは、フィギュアスケー トの島田麻央だった。淡いピンク色のナイキのダウンジャケットを着用。快晴の下、沿道からランナーたちへ拍手を送った。島田は自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面に「今年も箱根駅伝を