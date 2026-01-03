第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2、3日に行われた。沿道で群衆に紛れて観戦していた大物女子アスリートに、ファンから反響が寄せられている。

新春の箱根路に舞い降りたのは、フィギュアスケー トの島田麻央だった。淡いピンク色のナイキのダウンジャケットを着用。快晴の下、沿道からランナーたちへ拍手を送った。

島田は自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面に「今年も箱根駅伝を見に行きました。選手の皆さんからパワーをいただきました 引き続き応援しています」とつづり、ファンも続々と反応している。

「麻央ちゃんに応援してもらったら、パワーが出そうです」

「湘南に住んでるので私も昨年生で見ました！あまりの速さにビックリ」

「麻央ちゃん、スポーツ観戦も好きなんだね」

「まお様はどこの大学応援してるんだろ〜！」

「麻央様よく周りに気づかれませんでしたね」

17歳の島田は2023年から世界ジュニア選手権3連覇。全日本ジュニア選手権は2021年から5連覇を達成した。昨年12月に行われた全日本選手権では2年連続となる2位に入った。



