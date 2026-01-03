日本の20代女性の2割前後が低体重「日本の20代女性では2割前後が低体重（痩せ）（体格指数 (BMI) これは、2025年4月17日、日本肥満学会が発表した、『 女性の低体重/低栄養症候群（FUS） 』 に書かれている文章だ。若い世代の痩身願望は高く、低体重の女性は、先進国のなかでも特に高率だという。これには、長年、ファッション業界を中心に、「痩せていることは美しい」という価値観を発信してきた影響もあるだろう。SNSでも「痩せ