アストロズが2日（日本時間3日）、西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（27）と3年契約で合意に達したと正式発表した。発表はダナ・ブラウンGMからで、26年及び27年シーズン終了後にオプトアウト（契約破棄）条項が含まれ、その他の詳細については公表されていない。1月5日米中部時間午後1時（日本時間同6日午前4時）に本拠地ダイキン・パークで入団会見が行われることも併せて発表された。