「スペシャルアサインメントコーチ兼コンサルタント」としての働きが評価されたかつてソフトバンクやロッテでプレーした福田秀平氏が2026年も、メジャーリーグ・マリナーズの「スペシャルアサインメントコーチ兼コンサルタント」に留任することとなった。同職を務めた昨季の働きが球団に評価された形で、再契約を掴み取った。米球界の指導者として2年目を迎えることとなった福田氏は、Full-Countの単独インタビューで思いを語っ