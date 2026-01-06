韓国スポーツメディア「スポーツソウル」は2026年1月5日、今オフ大リーグ球団に移籍した日本人選手の特集記事を組み、大型契約を結べなかった3選手の契約を「NPBの屈辱」と表現した。日本人最高は岡本の4年6000万ドル今オフ、日本プロ野球から村上宗隆内野手（元ヤクルト、25）、岡本和真内野手（元巨人、29）、今井達也投手（元西武、27）の3選手が、ポスティングシステムを利用して大リーグ球団に移籍した。村上は25年12月22日に