◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）青学大の絶対エース黒田朝日（４年）が「４代目・山の神」と襲名する激走で、往路優勝を飾った。当日変更で５区に起用された黒田朝日は、首位の中大と３分２５秒差の５位でスタートした。１秒先にスタートした実力者の城西大・斎藤将也（４年）をアッという間に抜き去り