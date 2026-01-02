がんサバイバーである解剖学者の養老孟司氏の治療にあたる医師・中川恵一氏は、入院のたびに本人から「病院のメシはまずい」と嘆かれてきたという。QOL（生活の質）は医療現場においても重視されてきているものの、病院食への患者の不満はいまも根強い。その現実を、医師の立場から考える。【画像】コストだけではない病院食のまずさの理由『病気と折り合う芸がいる』より一部抜粋、再構成してお届けする。 病院の食事はな