お笑いコンビ「見取り図」のリリーが交際中のフリーアナウンサー・今川菜緒と年内の結婚を視野に入れていることが１日、分かった。２人は２０２５年８月に一部週刊誌でツーショット写真と共に交際が報じられていた。今川は同志社大時代にミスコン準グランプリとなった経歴を持ち、１９年に岡山放送に入社。岡山出身のリリーとは番組でふたりでロケに行ったことなどをきっかけに親交を深めた。リリーは「ネイリストオブザイ