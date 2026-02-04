あの人がメイクで魅力マシマシ！ 美ジュ-1グランプリ2025。今回は、見取り図・盛山晋太郎さんがエントリー！ 武骨なグラムロックアイに。顔のストロングポイントは、他の追随を許さないぐらいの一重スーツ姿でギラギラなオーラを放ちながら登場した盛山晋太郎さん。「目の周りをこんなにいろんな色で塗りたくられたのは、初めて。スーツのサイズ感、無造作ヘア、ばっちりメイクで、氷室京介さん…のそっくりさんみたいですやん」約