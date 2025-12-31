º£Ç¯¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦RADWIMPS¡Ê°Ê²¼¡¢RAD¡Ë¡£12·î27Æü¤ËÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö20th ANNIVERSARY LIVE TOUR¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢31Æü¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¤Ï¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¡Ç15Ç¯9·î¤Ë»ýÉÂ¤Î¿À·Ð¾É°­²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ´ü¸ÂµÙÍÜ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¡¦»³¸ýÃÒ»Ë¡Ê40¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»³¸ýËÜ¿Í¤âÆ±Æü¤ËX