¡Ö¤¢¤ä¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×RAD¸µ¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¡¥Ð¥ó¥ÉÉüµ¢¤òÃÇ¸ÇµñÈÝ¡Ä²áµî¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ç1ÈÖ·ù¤¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¡×¤ÈÅê¹Æ¡¢Ã¦Âà¸å¤â·«¤êÊÖ¤¹¡È¸ÅÁãÈãÈ½¡É
º£Ç¯¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦RADWIMPS¡Ê°Ê²¼¡¢RAD¡Ë¡£12·î27Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö20th ANNIVERSARY LIVE TOUR¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢31Æü¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¤Ï¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¡Ç15Ç¯9·î¤Ë»ýÉÂ¤Î¿À·Ð¾É°²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ´ü¸ÂµÙÍÜ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¡¦»³¸ýÃÒ»Ë¡Ê40¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
»³¸ýËÜ¿Í¤âÆ±Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡Ê40¡Ë¤È¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦ÉðÅÄÍ´²ð¡Ê40¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Íâ28Æü¤Ë¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ô10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö25¥³ÌÜ¤ÎÀ÷¿§ÂÎ¡×¤ò±éÁÕ¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È´¶·ã¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ç24Ç¯10·î¤ËRAD¤òÃ¦Âà¤·¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î·¬¸¶¾´¡Ê40¡Ë¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿È¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢RAD¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëX¤ÎÅê¹Æ¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï27Æü¤Ë¡¢¡È·¬¸¶»á¤Ë¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ4¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¡È¤¤¤Þ¤«¤é¤Ç¤âÍÎ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ÈË¾¤àÆâÍÆ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤È·¬¸¶¤Ï30Æü¤Ë¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡Ô¤¢¤ä¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡£²¶¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤¬20Ç¯¶á¤¯¤Î³èÆ°¤ÇÍ£°ìºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î°Õ»×É½¼¨¤À¡£¤¢¤ó¤Ê½êÌá¤ë¤Ê¤é¥¬¡¼¥·¡¼¤È·ºÌ³½ê¤¤¤¿Êý¤¬ÀäÂÐ¤¿¤Î¤·¤¤¡Õ¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ô¡ÕÆâ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤µ¤é¤ËÌó4»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤â¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ô¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¼«Ê¬È´¤¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬²áµî¶Ê¤ÎºÆÀ¸¿ô¤â²Ô¤²¤ë¤·¼ýÆþ¤â°ÂÄê¤¹¤ë¡£¸þ¤³¤¦¤â²¶¤¬µï¤Ê¤¤Êý¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯²»³Ú¤¬¤Ç¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ê¤â¤Ç¤¤Æ²Ô¤²¤Æ»öÌ³½ê¤â°ÂÄê¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ð¥ó¥É¤Î¿·¶Ê¤¬Ä°¤±¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤ß¤ó¤Êwin-win¤ÎÀïÎ¬ÅªÅ±Âà¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é·ù¤¤¤À¤±¤É¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤Æ¹Ó²Ô¤®¤¸¤ã¡Õ
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬·¬¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¥¼¥í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡É¤ÈÒì¤¤¤¿Åê¹Æ¤Ë¤â¡Ô0.0¥ß¥ê¤À¤Í¡£Çö¤á¤Î¥³¥ó¥É¡¼¥à¤¯¤é¤¤¡Õ¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
RADÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ø¤Î·ù°´¶¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë·¬¸¶¡£¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ô´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤Ë½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡Õ¡Ô¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤±¤É¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÈá¤·¤¤¡Õ¡Ô¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Õ¤È¼ºË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê·¬¸¶¤Ï¸½ºß¡¢RADºßÀÒ»þ¤«¤é¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¸ÅÃå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÇÛ¿®¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¡£¸µË½Ïª·ÏYouTuber¤Î¥¬¡¼¥·¡¼¤³¤ÈÅìÃ«µÁÏÂ»á¡Ê54¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥¬¡¼¥·¡¼¡õ¥¯¥ï¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡ÊCROSS FM¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡È¸ÅÁã¡É¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö·¬¸¶¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë¤âX¤Ç¡¢¡Ô¤ß¤ó¤Ê²áÂçÉ¾²Á¤·¤¹¤®¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡Õ¡Ô¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤Éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡Õ¤Ê¤É¤ÈRAD¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈãÈ½¤È¤â¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¡¢¡Ô¤³¤ÎÀ¤¤Ç1ÈÖ·ù¤¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Î¶ÊÃÆ¤¯¤«¤éÅê¤²Á¬¤·¤Æ¤Í¡ª¡Õ¤ÈTikTok¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹ðÃÎ¡£¼ÂºÝ¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢RAD»þÂå¤Î³Ú¶Ê¤ò¥®¥¿¡¼¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹
·¬¸¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÍâÆü¤Ë¤â¡¢¡Ô¤»¤Ã¤«¤¯¥ª¥×¥Á¥ãºî¤Ã¤¿¤Î¤Ë·ù¤¤¤Ê´Á»ú5Ê¸»ú¤Î¿Í¤¿¤¯¤µ¤ó»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ë¡Õ¤ÈÒì¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØLINE¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ù¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤ò¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¾Á°¤ÎÉ½µ¤ò¡ÈÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡É¤È¤·¤¿¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊWEB¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡Ë
·¬¸¶¤È¥Ð¥ó¥É¤Î¡È¿¼¤¤¹Â¡É¤Ï¡¢·¬¸¶¤¬Ã¦Âà¤¹¤ëÁ°¤Ë¤âÏª¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
·¬¸¶¤Ï¡Ç21Ç¯¤Ë¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¸µ¥â¥Ç¥ë¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ô³µ¤Í»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
ÌîÅÄ¤ÈÉðÅÄ¤âÏ¢Ì¾¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¡ÔÌÜ¤ÎÁ°¤Ç²¿ÅÙ¤âµã¤¤¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ô¥Ð¥ì¤¿¤«¤é¼Õºá¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ¡Ô¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë·¬¸¶¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú¤òÌÄ¤é¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¸½¾õ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¸·¤·¤¤¥È¡¼¥ó¤ÇÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·¬¸¶¤µ¤ó¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡Ç22Ç¯10·î¤Ë¥Ð¥ó¥ÉÉüµ¢¤¹¤ë¤â¡¢Ìó2Ç¯¤ÇÃ¦Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ô15ºÐ¤«¤é°ì½ï¤Ë²»³Ú¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î·¬¸¶¤Î¿ÍÀ¸¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÃ»¤¤°ìÊ¸¤Î¤ß¡£·¬¸¶¤µ¤ó¤ÈÉðÅÄ¤µ¤ó¤¬200»ú¶á¤¤Ê¸¾Ï¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î²¹ÅÙº¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤È·¬¸¶¤µ¤ó¤Î¸±°¤Ö¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·¬¸¶¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ó¥ÉºßÀÒÃæ¤Ë¡¢³¤³°¥Ä¥¢¡¼Àè¤Ç¡È¾ÍèÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡É¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸T¥·¥ã¥Ä¤òÂçÎÌ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÔÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·ù¤À¤Ê¤¡¡Õ¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦WEB¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡Ë
¹ÈÇò¤Ç¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø»òÊª¡Ù¤È¡¢¡Ç18Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿NHK¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRADWIMPS 18º×¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ØÀµ²ò¡Ù¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ëRAD¡£´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö18º×¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï·¬¸¶¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÎ¾¼Ô¤¬Êâ¤ß´ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£