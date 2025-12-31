¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³¤Â±ÈÇ¤¬Àµµ¬¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³¤Â±ÈÇ¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇä¾å¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð½ñ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤éÀµµ¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³¤Â±ÈÇ½ñÀÒ¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤È»æ½ñÀÒ¤ÎÈÎÇä¿ô¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°Õ¸«¤ä¸¦µæ·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥â¥Ê¥·¥åÂç³Ø¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î