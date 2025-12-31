±Ç²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬³¤Â±ÈÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³¤Â±ÈÇ¤¬Àµµ¬¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³¤Â±ÈÇ¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇä¾å¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð½ñ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤éÀµµ¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³¤Â±ÈÇ½ñÀÒ¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤È»æ½ñÀÒ¤ÎÈÎÇä¿ô¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°Õ¸«¤ä¸¦µæ·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥â¥Ê¥·¥åÂç³Ø¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥ó¥Î¥¼½£Î©Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë³¤Â±ÈÇ¤È±Ç²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢³¤Â±ÈÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±¤ë¤«¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±¤ë¤«¤Ï±Ç²è¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ê¥·¥åÂç³Ø¤Î¥¯¥é¥¦¥¹¡¦ ¥¢¥Ã¥«¡¼¥Þ¥ó»á¤ä¥µ¥ó¥Î¥¼½£Î©Âç³Ø¤Î¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡¦A¡¦ ¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼»á¤é¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¾×·âÅª¤Ê±ÇÁü¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Çä¤ê¤ÊºîÉÊ¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò¡Ö¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡×¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ò¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤È¶èÊÌ¤·¡¢³¤Â±ÈÇ¤¬¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤¿2004Ç¯¡Á2020Ç¯¤Î800ËÜ°Ê¾å¤Î±Ç²è¤òÊ¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î³¤Â±ÈÇ¤¬¤¤¤Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤«¤òÄÉÀ×¤·¡¢³¤Â±ÈÇ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¤Þ¤º³¤Â±ÈÇ¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Î±Æ¶Á¤Ï³¤Â±ÈÇ¤Î¼Á¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£872ËÜ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±Ç²è¤òÊ¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î³¤Â±ÈÇ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬Ìó3¡óÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÄãÉÊ¼Á¤Î³¤Â±ÈÇ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÌó24¡ó¸º¾¯¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤¬¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¤ê¿Íµ¤ºîÉÊ¤ÎÂ³ÊÔ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢³¤Â±ÈÇ¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÉ¾²Á¤Î±Ç²è¤äÂ³ÊÔ±Ç²è¤Î¾ì¹ç¡¢´ÑµÒ¤¬¤¹¤Ç¤ËºîÉÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤¤ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢³¤Â±ÈÇ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢±Ç²è¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤Â±ÈÇ¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î³¤Â±ÈÇ¤ÈÄãÉÊ¼Á¤Î³¤Â±ÈÇ¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ò¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤Ë¼¨¤·¤¿É½¡£¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¡ÖÅÁµ¡×¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¶½¹Ô¼ýÆþ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤¯µÏ¿¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Î±Æ¶Á¤Ï-26.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¡Ö¥Û¥é¡¼¡×¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ç³¤Â±ÈÇ¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ü24.4¡ó¤À¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë»Ö¸þ¤Î±Ç²è¤Ï¡Ö·à¾ì¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬½Å¤¯ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö³¤Â±ÈÇ¤Ç¸«¤¿¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤é±Ç²è´Û¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»Ö¸þ¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬·à¾ì´Õ¾Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³¤Â±ÈÇ¤ò¼«Âð¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÃøºî¸¢¿¯³²¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î±Ç²è¤ËÅù¤·¤¯°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ã¥«¡¼¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖMARVEL±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤Î´Õ¾ÞÂÎ¸³¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è´Û¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¡ØÂÎ¸³¡Ù¤äÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¶È³¦¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â³¤Â±ÈÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¤·à¾ìÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤Â±ÈÇ¤¬¤à¤·¤í¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±ÇÁü½Å»ë¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë±Ç²è¤Ï³¤Â±ÈÇ¤Ë¤è¤ê¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±Ç²è¤Ï³¤Â±ÈÇ¤Ë¤è¤ê¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤¬»öÁ°¤Ë¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤â¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÂç¤¤¤±Æ¶Á¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄãÉÊ¼Á¤Î³¤Â±ÈÇ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Î±Ç²è¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤¿¤¤¡×¤È¤Ê¤ê¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ËÈ¿¤·¤ÆÄãÉÊ¼Á¤Î³¤Â±ÈÇ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÄãÉÊ¼Á¤Î³¤Â±ÈÇ¤·¤«¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î³¤Â±ÈÇ¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤ÏÄãÉÊ¼Á¤Î³¤Â±ÈÇ¤â¤¿¤¤¤Æ¤¤Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åý·×Åª¤ËÉÔ¶Ñ¹Õ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£