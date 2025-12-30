12月28日、静岡市葵区慈悲尾にある静岡市静岡斎場で、火葬後の焼骨を別の遺族に引き渡す取り違えがありました。 火葬炉のトラブルに伴う炉の変更時に確認が不十分だったことが原因で、静岡市と委託業者は関係者に謝罪するとともに、再発防止策を講じるとしています。 静岡市によりますと、12月28日午後2時半頃、A家とB家の火葬業務において、焼骨に添付する名札の移動が適切に行われなかったため、B家の収骨の際に、誤ってA家の