板野友美が、家族で過ごしたクリスマスの写真を自身のInstagramに投稿している。 （関連：【写真】板野友美、前田敦子＆愛娘とのクリスマスショット） 板野は「どんなクリスマスを過ごした？」とフォロワーに投げかけながら、夫・高橋奎二と娘とのスリーショット、クリスマスツリーを前にトナカイのカチューシャを付けたドレス姿などをアップ。さらに、12月22日にホテルニューオータニ