板野友美が、家族で過ごしたクリスマスの写真を自身のInstagramに投稿している。

（関連：【写真】板野友美、前田敦子＆愛娘とのクリスマスショット）

板野は「どんなクリスマスを過ごした？」とフォロワーに投げかけながら、夫・高橋奎二と娘とのスリーショット、クリスマスツリーを前にトナカイのカチューシャを付けたドレス姿などをアップ。さらに、12月22日にホテルニューオータニにて前田敦子と開催したクリスマスディナーライブ『敦友20年目もやっぱり一緒Atsuko Maeda & Tomomi Itano Christmas Premium Night』での前田と娘との記念撮影を公開。板野のInstagramでは恒例となっている「何枚目が好き？」とファンに呼びかけた。

板野は日本武道館で開催された『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 ～あの頃、青春でした。これから、青春です～ 20周年記念コンサート』に参加。現役メンバーで板野が“推しメン“と公言している平田侑希との食事の様子をストーリーズに公開した。

（文＝リアルサウンド編集部）