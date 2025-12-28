果汁を紅茶で仕立てた「午後の紅茶」ブランドの新フルーツティー「FRUITS ＆ ICE TEA」の「オレンジとグレープフルーツ」と「白ぶどうとレモン」2品が9月23日の発売初日に1000万本、発売11日目に2000万本の販売数量を突破した。2000万本は年間販売計画数の9割に相当する。12月18日、年末会見に臨んだ井上一弘社長は「年内の販売計画を大きく上回って進捗している。TVCMを打ち出さない中で、SNSなどデジタルを中心としたコミ