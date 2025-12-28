¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×²Ì½Á¤ò¹ÈÃã¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¡ÖFRUITS ¡õ ICE TEA¡×¹¥Ä´¡¡TVCM¤»¤ºÈ¯Çä11ÆüÌÜ¤Ç2000ËüËÜ¡¡Äã²Ì½Á¥æ¡¼¥¶¡¼³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À
¡¡²Ì½Á¤ò¹ÈÃã¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¡ÖFRUITS ¡õ ICE TEA¡×¤Î¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤È¡ÖÇò¤Ö¤É¤¦¤È¥ì¥â¥ó¡×2ÉÊ¤¬9·î23Æü¤ÎÈ¯Çä½éÆü¤Ë1000ËüËÜ¡¢È¯Çä11ÆüÌÜ¤Ë2000ËüËÜ¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡2000ËüËÜ¤ÏÇ¯´ÖÈÎÇä·×²è¿ô¤Î9³ä¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
¡¡12·î18Æü¡¢Ç¯Ëö²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À°æ¾å°ì¹°¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÇ¯Æâ¤ÎÈÎÇä·×²è¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TVCM¤òÂÇ¤Á½Ð¤µ¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢SNS¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈÎÂ¥¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉáÃÊ¡¢¹ÈÃã¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ì½Á¤òÆþ¸ý¤Ë¹ÈÃã¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Ï¹ÈÃã°ûÎÁ¤ÎÃª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Ì½Á°ûÎÁ¤ÎÃª¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¹ÈÃã¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤Äã²Ì½Á¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±¼Ò¤Ï¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¹ÈÃã°ûÎÁ»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¡Ø¤½¤â¤½¤â¹ÈÃã¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë°û¤à¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤òÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤¯1¤Ä¤Î²óÅú¤¬²Ì½Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¡ÖFRUITS ¡õ ICE TEA¡×¤¬¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÌµÅü¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬Á±Àï¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö¥ì¥â¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ÎÄêÈÖ3ÉÊ¤¬ÂÆ§¤ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î1¡Ý11·îÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ÈÃã»Ô¾ì¤ÏºòÇ¯¤Î²Á³Ê²þÄê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡ØFRUITS ¡õ ICE TEA¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµ¡¤ËÈÎÇä¤È´Ö¸ý¡Ê°ûÍÑÁØ¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¾å¾º¤·»Ï¤á¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÈÆ±Åù¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤ÇÃåÃÏ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÌµÅü¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î1¡Ý11·îÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÏÁ°Ç¯ÊÂ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¤»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢3·î18Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÌµÅü ¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼ ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¤ÈÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¤µ¤»¤ÆÌµÅü¤Î¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÁÊµá¤ò¶¯¤á¤¿¤³¤È¤È¡¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤äÅ¹Æ¬»Üºö¤¬ÁÕ¸ù¤·¤ÆÁ±Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£