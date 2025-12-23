´Ú¹ñ¤Ç¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¶âÉÊ¤È°ú¤­´¹¤¨¤Ë³°¹ñ¿ÍÅÐÏ¿¾Ú¤Ê¤É¤òµ¶Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤¿ÁÈ¿¥°÷¤È¤³¤ì¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ½¢Ï«¤Ë»È¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÃæ¹ñ¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼AÍÆµ¿¼Ô¤âÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£·Ï¤Ï23Æü¡¢³°¹ñ¿ÍÅÐÏ¿¾Ú¤È·úÀß»ñ³Ê¾Ú¤òµ¶Â¤¤·¤Æ³°¹ñ¿Í¤ËÈÎÇä¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ·úÀß¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç½¢Ï«¤·¤¿¤ê¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤é75¿Í¤ò¸¡µó¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á52¿Í¤ÏÃæ¹ñ¹ñÀÒ¤Ç¡¢¥Í¥Ñ¡¼