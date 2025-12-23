スノーボード男子ハーフパイプで、２０２２年北京五輪代表の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が２２日、Ｗ杯第２戦を終えて米国から羽田空港に帰国した。開幕戦から２試合連続で２位に入り、ミラノ・コルティナ五輪で３大会連続の代表入りは確実。「一安心」とホッとした表情を浮かべ「あと２試合の使い方は変わるのかな。もう少し（技を）突き詰めたい」と展望を明かした。２７日には米国に戻って練習し、帰国せずに五輪に臨む