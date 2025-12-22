フランス1部モナコは22日、日本代表MF南野拓実（30）について、前十字じん帯断裂と診断されたと報告した。全治は明らかにしなかったものの、来年6月開幕するW杯北中米大会への出場は極めて厳しい状況となった。クラブ公式サイトで「オセールで行われたフランスカップ・ラウンド32の試合中、MF南野拓実が左膝を負傷しました。検査の結果、前十字靭帯断裂と判明しました」と伝えた。全治は明らかにしなかった。南野は21日にア