南野拓実が近況を報告欧州サッカー、フランス1部モナコに所属するMF南野拓実が日本時間7日、自身のインスタグラムを更新。昨年12月に負った左膝前十字靭帯断裂の大怪我からリハビリの過程で、ボールを使用したトレーニングの姿を見せると、日本代表復帰を期待するファンから様々な反響があがっている。充実感を漂わせた。南野は「一歩一歩、着実に！」と記して、トレーニングの様子を公開。ピッチ上でボールを使って、ドリブル