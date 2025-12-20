お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」が２０日までに更新され、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が出演。好きなお笑い芸人ＴＯＰ５を発表した。まず５位に「メイプル超合金」カズレーザー、「トレンディエンジェル」たかし、古坂大魔王を挙げた粗品。「めっちゃ手数多くないですか？それ僕大好きなんです」と話した。４位は「ミルクボーイ」。「コーンフレーク」のネ