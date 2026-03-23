お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。人気アイドルに毒づいた。粗品は人気企画「１人賛否」で、アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の宮舘涼太が、会員制バーのステージで踊っているとされる動画が拡散された件に言及。そのバーは、芸能人御用達として知られ、当日は多数の著名人を含む３００人以上が参加したパーティーが行われていたとされる。これに粗品は「いやぁでもな、これ