お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が７日に東京・渋谷よしもと漫才劇場で開催した公演「粗品ＶＳ漫才劇場〜アンチコメントの変〜」の配信チケット販売枚数が３万７０００枚を突破し、吉本所属芸人主催公演史上、過去最高記録を更新したことが１８日までに分かった。記録的な反響を受け、配信チケットの販売と視聴期間を延長することが決定した。同公演は、とある事件をきっかけに緊急開催が決定したオールナイトライブ。粗品の企