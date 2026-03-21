お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が20日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。新幹線車内で木村祐一（63）と遭遇したことを明かした。「この間、グリーン車のA席に座ってて。同じ列のD席、だから横の横の横。木村祐一さんやった。怖いよ」と笑いながら報告。「並んでる時にしゃべって。ほんならキム兄が、めっちゃニコニコして“違う席チャレンジしてくるわ”って言